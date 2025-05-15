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Регион
15 мая, 06:11

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул, где должны в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора должны состояться переговоры с Украиной. Возле здания дежурят толпы журналистов, сообщает SHOT.

Обстановка у дворца Долмабахче 15 мая перед началом переговоров РФ и Украины. Видео © X / hbasriakdemir

Обстановку у дворца перед приездом переговорщиков Кремля и Киева показал на видео корреспондент Хасан Акдемир.

Предположительно, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют в 10:00. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

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Андрей Бражников
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