Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул, где должны в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора должны состояться переговоры с Украиной. Возле здания дежурят толпы журналистов, сообщает SHOT.
Обстановка у дворца Долмабахче 15 мая перед началом переговоров РФ и Украины. Видео © X / hbasriakdemir
Обстановку у дворца перед приездом переговорщиков Кремля и Киева показал на видео корреспондент Хасан Акдемир.
Предположительно, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют в 10:00. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.