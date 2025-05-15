Трамп определился с поездкой на переговоры России и Украины после изучения указа Путина

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не планирует визит в Турцию для участия в предстоящих переговорах между представителями России и Украины в роли потенциального посредника. Об этом сообщает телеканал CNN, получивший информацию от официальных лиц Белого дома.

Решение американской стороны последовало вскоре после того, как Белый дом увидел список российской делегации, в котором отсутствовал президент РФ Владимир Путин. Трамп решил, что в его присутствии нет нужды, раз его российский коллега личного участия не примет.