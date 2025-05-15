Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 05:45

Трамп определился с поездкой на переговоры России и Украины после изучения указа Путина

CNN: Трампа не будет на переговорах России и Украины в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не планирует визит в Турцию для участия в предстоящих переговорах между представителями России и Украины в роли потенциального посредника. Об этом сообщает телеканал CNN, получивший информацию от официальных лиц Белого дома.

Решение американской стороны последовало вскоре после того, как Белый дом увидел список российской делегации, в котором отсутствовал президент РФ Владимир Путин. Трамп решил, что в его присутствии нет нужды, раз его российский коллега личного участия не примет.

В Белом доме пояснили, что внесение изменений в текущий график американского лидера, укатившего в турне по трём странам Ближнего Востока, сопряжено с серьёзными организационными трудностями. Кроме того, обеспечить необходимую дипломатическую подготовку главы государства к столь значимым дискуссиям в чрезвычайно короткие сроки было бы крайне сложно.

Переговоры России и Украины начнутся в 10:00 во дворце Долмабахче в Стамбуле
Переговоры России и Украины начнутся в 10:00 во дворце Долмабахче в Стамбуле

Напомним, что сегодня запланировано проведение первых с 2022 года прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин на мероприятие не поедет, а российскую делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский. От США туда поедут оба спецпредставителя Трампа — Стив Утикофф и Кит Келлог. От Украины в Стамбул приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Умеров. Участие самого главы киевского режима теперь под вопросом.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Турция
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar