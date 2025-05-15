Трамп определился с поездкой на переговоры России и Украины после изучения указа Путина
CNN: Трампа не будет на переговорах России и Украины в Стамбуле
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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не планирует визит в Турцию для участия в предстоящих переговорах между представителями России и Украины в роли потенциального посредника. Об этом сообщает телеканал CNN, получивший информацию от официальных лиц Белого дома.
Решение американской стороны последовало вскоре после того, как Белый дом увидел список российской делегации, в котором отсутствовал президент РФ Владимир Путин. Трамп решил, что в его присутствии нет нужды, раз его российский коллега личного участия не примет.
В Белом доме пояснили, что внесение изменений в текущий график американского лидера, укатившего в турне по трём странам Ближнего Востока, сопряжено с серьёзными организационными трудностями. Кроме того, обеспечить необходимую дипломатическую подготовку главы государства к столь значимым дискуссиям в чрезвычайно короткие сроки было бы крайне сложно.
Напомним, что сегодня запланировано проведение первых с 2022 года прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин на мероприятие не поедет, а российскую делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский. От США туда поедут оба спецпредставителя Трампа — Стив Утикофф и Кит Келлог. От Украины в Стамбул приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Умеров. Участие самого главы киевского режима теперь под вопросом.