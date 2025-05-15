Подоляк: Зеленский не может вести переговоры с Мединским, это «неформат»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение о перспективах переговоров в Стамбуле между главарём киевского режима и помощником президента России Владимиром Мединским. Его заявление прозвучало в эфире украинского «Пятого канала».
«Зеленский не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет», — сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что это «неформат». Свою точку зрения советник озвучил ещё до официального объявления состава российской делегации.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин утвердил делегацию для переговоров с Киевом. Её возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Также за стол переговоров сядут замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МО Александр Фомин.