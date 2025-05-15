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15 мая, 00:49

Подоляк: Зеленский не может вести переговоры с Мединским, это «неформат»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение о перспективах переговоров в Стамбуле между главарём киевского режима и помощником президента России Владимиром Мединским. Его заявление прозвучало в эфире украинского «Пятого канала».

«Зеленский не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что это «неформат». Свою точку зрения советник озвучил ещё до официального объявления состава российской делегации.

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Напомним, что ранее президент России Владимир Путин утвердил делегацию для переговоров с Киевом. Её возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Также за стол переговоров сядут замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МО Александр Фомин.

Антон Голыбин
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