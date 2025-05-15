Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение о перспективах переговоров в Стамбуле между главарём киевского режима и помощником президента России Владимиром Мединским. Его заявление прозвучало в эфире украинского «Пятого канала».

«Зеленский не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что это «неформат». Свою точку зрения советник озвучил ещё до официального объявления состава российской делегации.