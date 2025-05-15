«Оттащили от края пропасти»: Запад спас Зеленского от политического фиаско в Стамбуле

Владимир Зеленский изначально был против отправки украинской делегации на переговоры с Россией в Стамбуле. Однако давление со стороны США и Европейского союза вынудило его изменить решение. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать. <…> Американские и европейские чиновники оттащили Зеленского от края пропасти», — цитирует WP слова инсайдера.

Издание отмечает, что Зеленский рассматривал возможность полного запрета на участие украинской делегации в каких-либо встречах с представителями Москвы. Однако западные союзники заявили о необходимости присутствия на переговорах хотя бы главы офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Сибиги. Переубедить бывшего комика удалось Ричарду Уиткоффу, который настоял, что участие в прямых переговорах с Россией является выгодной стратегией для Украины при любом исходе событий.