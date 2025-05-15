Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 22:20

«Оттащили от края пропасти»: Запад спас Зеленского от политического фиаско в Стамбуле

WP: США и ЕС уговорили Зеленского не отказываться от переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский изначально был против отправки украинской делегации на переговоры с Россией в Стамбуле. Однако давление со стороны США и Европейского союза вынудило его изменить решение. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать. <…> Американские и европейские чиновники оттащили Зеленского от края пропасти», — цитирует WP слова инсайдера.

Издание отмечает, что Зеленский рассматривал возможность полного запрета на участие украинской делегации в каких-либо встречах с представителями Москвы. Однако западные союзники заявили о необходимости присутствия на переговорах хотя бы главы офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Сибиги. Переубедить бывшего комика удалось Ричарду Уиткоффу, который настоял, что участие в прямых переговорах с Россией является выгодной стратегией для Украины при любом исходе событий.

Трамп передумал посещать Стамбул из-за решения Путина
Трамп передумал посещать Стамбул из-за решения Путина

Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также вошли высокопоставленные представители МИД и Министерства обороны.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Переговоры в Стамбуле
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar