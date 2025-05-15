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Регион
14 мая, 21:35

Трамп передумал посещать Стамбул из-за решения Путина

Reuters: Трамп не приедет в Стамбул на переговоры по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Американский лидер Дональд Трамп не планирует посещать Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации.

По данным инсайдера, глава Белого дома принял соответствующее решение сразу после того, как президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров. При этом недавно Трамп допускал, что скорректирует своё ближневосточное турне и залетит в Стамбул.

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Ранее стало известно, что от США в Стамбул отправятся госсекретарь Марко Рубио и спецпредставители президента Ричард Уиткофф и Джозеф Келлог. Российскую же делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В её состав также вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

Антон Голыбин
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