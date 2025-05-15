Переговоры России и Украины начнутся в 10:00 во дворце Долмабахче в Стамбуле
Владимир Мединский на переговорах РФ и Украины в 2022 году. Фото © kremlin.ru
Первые за три года прямые переговоры России и Украины состоятся в рабочем офисе президента Турции – дворце Долмабахче в Стамбуле. Они начнутся в 10:00 и пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче», — сказал инсайдер, знакомый с организацией встречи.
Напомним, что сегодня в Стамбуле пройдут первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины. Ранее стало известно, что Ил-62М Специального лётного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Стамбула. Борт успешно приземлился в 03:15 по московскому времени. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Состав украинской делегации окончательно пока не известен. Ожидается, что её возглавит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский сегодня будет в Анкаре, где запланированы его переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.