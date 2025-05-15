Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 05:39

Переговоры России и Украины начнутся в 10:00 во дворце Долмабахче в Стамбуле

Владимир Мединский на переговорах РФ и Украины в 2022 году. Фото © kremlin.ru

Владимир Мединский на переговорах РФ и Украины в 2022 году. Фото © kremlin.ru

Первые за три года прямые переговоры России и Украины состоятся в рабочем офисе президента Турции – дворце Долмабахче в Стамбуле. Они начнутся в 10:00 и пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче», — сказал инсайдер, знакомый с организацией встречи.

Напомним, что сегодня в Стамбуле пройдут первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины. Ранее стало известно, что Ил-62М Специального лётного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Стамбула. Борт успешно приземлился в 03:15 по московскому времени. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Состав украинской делегации окончательно пока не известен. Ожидается, что её возглавит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский сегодня будет в Анкаре, где запланированы его переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

«Удар по шапито Зеленского»: Военкор Коц оценил делегацию России на переговорах в Стамбуле
«Удар по шапито Зеленского»: Военкор Коц оценил делегацию России на переговорах в Стамбуле
Андрей Бражников
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Переговоры в Стамбуле
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar