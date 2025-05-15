Переговоры России и Украины начнутся в 10:00 во дворце Долмабахче в Стамбуле

Первые за три года прямые переговоры России и Украины состоятся в рабочем офисе президента Турции – дворце Долмабахче в Стамбуле. Они начнутся в 10:00 и пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, что сегодня в Стамбуле пройдут первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины. Ранее стало известно, что Ил-62М Специального лётного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Стамбула. Борт успешно приземлился в 03:15 по московскому времени. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Состав украинской делегации окончательно пока не известен. Ожидается, что её возглавит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский сегодня будет в Анкаре, где запланированы его переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.