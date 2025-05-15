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15 мая, 03:23

Спецборт лётного отряда «Россия» приземлился в Стамбуле

Flightradar24: Спецборт Ил-62М отряда «Россия» совершил посадку в Стамбуле

Ил-62М. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M_Makarov

Ил-62М. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M_Makarov

Ил-62М Специального лётного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Стамбула. Борт успешно приземлился в 03:15 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Правительственный самолёт поднялся в небо накануне вечером в подмосковном аэропорту Чкаловский. На начальном отрезке пути он направлялся в сторону Астрахани, затем повернул к Волгограду, а оттуда взял курс на Турцию. На некоторых участках отслеживание борта прерывалось.

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Напомним, что сегодня в Стамбуле пройдут первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины. Их инициатором стал Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Антон Голыбин
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