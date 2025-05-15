Спецборт лётного отряда «Россия» приземлился в Стамбуле

Ил-62М Специального лётного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Стамбула. Борт успешно приземлился в 03:15 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Правительственный самолёт поднялся в небо накануне вечером в подмосковном аэропорту Чкаловский. На начальном отрезке пути он направлялся в сторону Астрахани, затем повернул к Волгограду, а оттуда взял курс на Турцию. На некоторых участках отслеживание борта прерывалось.