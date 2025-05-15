«Не хотят никаких переговоров»: Названа главная цель Евросоюза по украинскому вопросу
Профессор Дизен: Евросоюз хочет втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Россией
Флаг Евросоюза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Евросоюз намеренно игнорирует мирные предложения России и выдвигает жёсткие требования. Об этом заявил профессор Гленн Дизен из Юго-Восточной Норвегии. По его мнению, ЕС преследует цель втянуть США в конфликт с Россией.
«Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в войну», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Специалист добавил, что европейские государства утратили влияние на урегулирование ситуации на Украине. Их единственная возможность — демонстрировать единство посредством совместных фотографий и символических заявлений. По словам профессора, они обеспокоены исключением из переговорного процесса, ведь ключевые решения будут приниматься в Кремле и Белом доме.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дальнейшие уступки со стороны Украины в процессе мирного урегулирования являются неприемлемыми. Он также предупредил о готовности Евросоюза к новым санкциям против России в случае отсутствия прогресса на переговорах. Однако немецкие СМИ отметили, что попытка канцлера предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину оказалась провальной.