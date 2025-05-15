Евросоюз намеренно игнорирует мирные предложения России и выдвигает жёсткие требования. Об этом заявил профессор Гленн Дизен из Юго-Восточной Норвегии. По его мнению, ЕС преследует цель втянуть США в конфликт с Россией.

«Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в войну», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Специалист добавил, что европейские государства утратили влияние на урегулирование ситуации на Украине. Их единственная возможность — демонстрировать единство посредством совместных фотографий и символических заявлений. По словам профессора, они обеспокоены исключением из переговорного процесса, ведь ключевые решения будут приниматься в Кремле и Белом доме.