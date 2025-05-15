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Регион
14 мая, 22:42

«Конец президентской комедии»: На Западе спрогнозировали итоги переговоров для Зеленского

Подполковник Боссхард: Зеленский попал в ловушку из-за переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский попал в ловушку из-за предстоящих переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Бывший актёр де-факто оказался в политическом тупике, тогда как российская сторона запаслась «козырями». Об этом заявил в интервью Sputnik подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По оценке офицера, Москва имеет возможность говорить с позиции силы, тогда как украинское руководство зажато в угол: согласие на переговоры может восприниматься как капитуляция, а отказ — как неспособность к дипломатическим решениям. Подполковник отметил, что Зеленский «войдёт в историю как самый неудачливый президент в истории своей страны».

«Зеленский попал в эту злую игру и больше не может рассчитывать на счастливый конец своей президентской комедии», — подытожил Боссхард.

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Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Именно там в 2022 году Киев сорвал переговорный процесс. Владимир Зеленский выразил согласие на встречу, отметив, что лично будет ждать Путина. Впрочем, российский лидер уже утвердил делегацию, и возглавил её Владимир Мединский.

Тимур Хингеев
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