Владимир Зеленский попал в ловушку из-за предстоящих переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Бывший актёр де-факто оказался в политическом тупике, тогда как российская сторона запаслась «козырями». Об этом заявил в интервью Sputnik подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По оценке офицера, Москва имеет возможность говорить с позиции силы, тогда как украинское руководство зажато в угол: согласие на переговоры может восприниматься как капитуляция, а отказ — как неспособность к дипломатическим решениям. Подполковник отметил, что Зеленский «войдёт в историю как самый неудачливый президент в истории своей страны».