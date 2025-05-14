Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дальнейшие уступки со стороны Украины в процессе мирного урегулирования неприемлемы. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По его мнению, готовность главаря киевского режима Владимира Зеленского к стамбульским переговорам уже является значительной уступкой.

«Это также показывает серьёзность намерений (Зеленского — Прим. Life.ru) и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать всё, чтобы воспользоваться возможностью сейчас», — сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что новые компромиссы «неприемлемы». Он также предупредил о готовности Евросоюза к новым санкциям против России в случае отсутствия прогресса на переговорах.