Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 03:56

Мерц заявил, что новые уступки Украины в урегулировании недопустимы

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дальнейшие уступки со стороны Украины в процессе мирного урегулирования неприемлемы. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По его мнению, готовность главаря киевского режима Владимира Зеленского к стамбульским переговорам уже является значительной уступкой.

«Это также показывает серьёзность намерений (Зеленского — Прим. Life.ru) и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать всё, чтобы воспользоваться возможностью сейчас», — сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что новые компромиссы «неприемлемы». Он также предупредил о готовности Евросоюза к новым санкциям против России в случае отсутствия прогресса на переговорах.

Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали сахар
Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали сахар

Ранее в Госдуме Мерца предостерегли от необдуманных решений. Депутат Леонид Ивлев напомнил о цене просчётов во внешней политике Германии, которую пришлось заплатить его предшественнику. Нынешний канцлер может попасть «в очередной ступор».

Антон Голыбин
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar