«Попадёт в очередной ступор»: В Госдуме предостерегли Мерца от необдуманных решений
Депутат Ивлев: Просчёты Мерца в отношениях с Россией могут стоить ему карьеры
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу посоветовали проявлять осторожность, так как необдуманные решения могут негативно сказаться на его политической карьере. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия», — поделился чиновник в беседе с РИА «Новости».
Парламентарий напомнил о цене просчётов во внешней политике Германии, которую пришлось заплатить его предшественнику. По словам Ивлева, Мерц может попасть «в очередной ступор».
Напомним, что новоиспечённый канцлер ФРГ уже успел предъявить России ультиматум после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Мерц заявил, что Европа и США могут ужесточить санкции против РФ, если Москва откажется от немедленного перемирия на условиях Киева.