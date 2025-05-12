Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу посоветовали проявлять осторожность, так как необдуманные решения могут негативно сказаться на его политической карьере. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия», — поделился чиновник в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий напомнил о цене просчётов во внешней политике Германии, которую пришлось заплатить его предшественнику. По словам Ивлева, Мерц может попасть «в очередной ступор».