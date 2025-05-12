Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 23:20

«Попадёт в очередной ступор»: В Госдуме предостерегли Мерца от необдуманных решений

Депутат Ивлев: Просчёты Мерца в отношениях с Россией могут стоить ему карьеры

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу посоветовали проявлять осторожность, так как необдуманные решения могут негативно сказаться на его политической карьере. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия», — поделился чиновник в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий напомнил о цене просчётов во внешней политике Германии, которую пришлось заплатить его предшественнику. По словам Ивлева, Мерц может попасть «в очередной ступор».

«Ездили к поставщику?» Макрон и Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева
«Ездили к поставщику?» Макрон и Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева

Напомним, что новоиспечённый канцлер ФРГ уже успел предъявить России ультиматум после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Мерц заявил, что Европа и США могут ужесточить санкции против РФ, если Москва откажется от немедленного перемирия на условиях Киева.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar