«Ездили к поставщику?» Макрон и Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева
Макрона и Мерца засняли со странным белым пакетиком в поезде по пути из Киева
Пользователи Сети заподозрили президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в употреблении наркотических веществ. На обратном пути из Киева в купе поезда к политикам зашли журналисты и застали их в двусмысленной ситуации. На появившихся в Сети кадрах видно, что на столе перед Макроном и Мерцем лежат небольшой пакетик с белым порошком и специфическая ложечка.
Зарубежных политиков заподозрили в наркомании. Видео © Х / Intoleranter
При появлении журналистов политики неловко замолчали, после чего французский лидер быстро спрятал странный пакетик, а Мерц накрыл рукой ложку. Пользователи в один голос заявили в комментариях, что это самый обычный кокаин, а кто-то даже пошутил, что чиновники ездили к своему «поставщику наркоты» в Киев. Французский телеканал TF1 INFO попытался выгородить Макрона, пояснив, что на столе лежал носовой платок президента или салфетка. Однако вопросы остались, зачем тогда Макрон так быстро попытался спрятать «улику». А с ложечкой Мерца и вовсе вразумительных объяснений не нашлось.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон показал в соцети, как ехал в Киев. Видео начинается с кадров руководителя Франции в поезде. В пути Макрон общается с военными советниками. После этого идут перебивки с видами украинской столицы. Заканчивается видео отъездом Макрона, где он на прощание одаривает Владимира Зеленского поцелуем.
Х / Intoleranter