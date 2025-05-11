«Ездили к поставщику?» Макрон и Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева

Пользователи Сети заподозрили президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в употреблении наркотических веществ. На обратном пути из Киева в купе поезда к политикам зашли журналисты и застали их в двусмысленной ситуации. На появившихся в Сети кадрах видно, что на столе перед Макроном и Мерцем лежат небольшой пакетик с белым порошком и специфическая ложечка.

Зарубежных политиков заподозрили в наркомании. Видео © Х / Intoleranter

При появлении журналистов политики неловко замолчали, после чего французский лидер быстро спрятал странный пакетик, а Мерц накрыл рукой ложку. Пользователи в один голос заявили в комментариях, что это самый обычный кокаин, а кто-то даже пошутил, что чиновники ездили к своему «поставщику наркоты» в Киев. Французский телеканал TF1 INFO попытался выгородить Макрона, пояснив, что на столе лежал носовой платок президента или салфетка. Однако вопросы остались, зачем тогда Макрон так быстро попытался спрятать «улику». А с ложечкой Мерца и вовсе вразумительных объяснений не нашлось.