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Регион
10 мая, 21:07

Макрон чмокнул Зеленского в щёку на прощание и показал видео поцелуя

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © X / Emmanuel Macron

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © X / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон поцеловал Владимира Зеленского в щёку на прощание перед отъездом из Киева. Видео он опубликовал у себя в соцсети X.

«Положитесь на нас, мой друг», – подписал Макрон видео с поцелуем.

Эмманюэль Макрон поцеловал Владимира Зеленского на прощание. Видео © X / Emmanuel Macron

На кадрах видно, как французский лидер, словно на прощание с любимой, крепко обнимает Зеленского, похлопывает его по спине и целует в щёку. Необычный момент случился перед отъездом Макрона из Киева, где 10 мая прошёл так называемый «саммит коалиции желающих».

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Напомним, что на саммите присутствовали и другие европейские лидеры – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск. После встречи «коалиция желающих» объявила о готовности Киева к тридцатидневному перемирию. В Кремле заявили, что Москва рассмотрит это предложение.

Юния Ларсон
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