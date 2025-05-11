Макрон чмокнул Зеленского в щёку на прощание и показал видео поцелуя

Президент Франции Эмманюэль Макрон поцеловал Владимира Зеленского в щёку на прощание перед отъездом из Киева. Видео он опубликовал у себя в соцсети X.

«Положитесь на нас, мой друг», – подписал Макрон видео с поцелуем.

Эмманюэль Макрон поцеловал Владимира Зеленского на прощание. Видео © X / Emmanuel Macron