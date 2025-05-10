У нас своя позиция: Кремль оценил предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — заявил спикер Кремля.