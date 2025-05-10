У нас своя позиция: Кремль оценил предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — заявил спикер Кремля.
Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил трёхдневное прекращение огня в честь празднования 80-летия Великой Победы. Киев никак не отреагировал на эту инициативу, однако никакой критике за такую позицию не подвергся, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, глава США призвал Россию и Украину пойти на 30-дневное прекращение огня, пригрозив за отказ санкциями. В Кремле отреагировали на предложение, отметив, что, без учёта ряда деталей инициатива невыполнима, а Киев последовательно нарушает любые договорённости. Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовность ввести против России санкции, если Москва откажется от перемирия, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвинул аналогичный ультиматум.