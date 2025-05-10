Макрон: Размещение крупных сил Запада на Украине не имеет смысла
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скептицизм относительно целесообразности развёртывания крупных западных военных формирований на территории Украины. По его мнению, подобные меры не способствуют реальному укреплению безопасности украинского государства.
«Это не массовый эффект. Речь не идёт о развёртывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно <...> Но речь идёт о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах», — сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI.
Ранее Макрон заявил, что Европа готова ввести новые санкции против Москвы, если российская сторона откажется принять предложенное Киевом 30-дневное перемирие. По его словам, в этот раз меры будут «более жёсткими для российской экономики» и должны сыграть роль «сдерживающего механизма».