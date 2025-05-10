Макрон: Размещение крупных сил Запада на Украине не имеет смысла

«Это не массовый эффект. Речь не идёт о развёртывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно <...> Но речь идёт о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах», — сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI.