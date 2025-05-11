Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети Х, что президент Франции Эмманюэль Макрон попал в затруднительное положение из-за инициативы Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной на грядущей неделе.

По мнению политика, Макрон продемонстрировал свою истинную сущность, поскольку, как только появляется возможность приблизиться к миру, он начинает проявлять агрессию и лишь усугубляет конфликт. Филиппо подчеркнул, что, в отличие от Макрона, Дональд Трамп воспринял предложение о мирных переговорах крайне позитивно.