Во Франции обрушились на Макрона из-за агрессии после предложения Путина
Политик Филиппо: Макрон попал в ловушку из-за предложения Путина о переговорах
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети Х, что президент Франции Эмманюэль Макрон попал в затруднительное положение из-за инициативы Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной на грядущей неделе.
По мнению политика, Макрон продемонстрировал свою истинную сущность, поскольку, как только появляется возможность приблизиться к миру, он начинает проявлять агрессию и лишь усугубляет конфликт. Филиппо подчеркнул, что, в отличие от Макрона, Дональд Трамп воспринял предложение о мирных переговорах крайне позитивно.
Ранее российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Путин сообщил о планах обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поиск путей к мирному урегулированию. Он также отметил, что Москва неоднократно предлагала прекращение огня, но Киев эти инициативы отвергал. Впоследствии Макрон назвал предложение Путина о переговорах «недостаточным шагом». В то же время Дональд Трамп заявил, что инициатива президента РФ предвещает «великий день».