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Регион
11 мая, 11:13

Макрон показал, как готовился к «свиданию» с Зеленским в Киеве, закончившимся «французским поцелуем»

Макрон показал дорогу в Киев и телефонный разговор европейских лидеров с Трампом

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон показал, как ехал в Киев и как проходил разговор европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом. Ролик опубликован в соцсетях Макрона.

Макрон едет в Киев поездом, звонит Трампу и целует Зеленского на прощание. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emmanuelmacron

Видео начинается с поездки руководителя Франции в Киев на поезде. В пути он общается с военными советниками. После этого идут перебивки с видами украинской столицы, далее Макрон звонит Трампу и говорит, что собрал премьеров Британии Кира Стармера и Польши Дональда Туска, а также Владимира Зеленского, и они готовы перезвонить ему через пару минут. Заканчивается видео отъездом Макрона, где он на прощание одаривает Зеленского поцелуем.

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Напомним, Эмманюэль Макрон остался неудовлетворён предложением президента РФ Владимира Путина о начале прямых переговоров с Киевом. Глава Франции считает недостаточным такой шаг со стороны Москвы. А вот президент Штатов смотрит на инициативу российского коллеги с оптимизмом и считает, что диалог может открыть двери для нового мира.

Юрий Лысенко
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