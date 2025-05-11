Макрон показал, как готовился к «свиданию» с Зеленским в Киеве, закончившимся «французским поцелуем»

Видео начинается с поездки руководителя Франции в Киев на поезде. В пути он общается с военными советниками. После этого идут перебивки с видами украинской столицы, далее Макрон звонит Трампу и говорит, что собрал премьеров Британии Кира Стармера и Польши Дональда Туска, а также Владимира Зеленского, и они готовы перезвонить ему через пару минут. Заканчивается видео отъездом Макрона, где он на прощание одаривает Зеленского поцелуем.