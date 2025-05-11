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Регион
11 мая, 18:43

Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали сахар

Эммануэль Макрон и Фридриха Мерц в поезде. Обложка © Х / Intoleranter

Эммануэль Макрон и Фридриха Мерц в поезде. Обложка © Х / Intoleranter

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ, прокомментировал обсуждения в сети X о действиях президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. По сообщению, они пытались что-то скрыть от репортёров во время визита в Киев.

«Этот видеоматериал настоящий или создан с помощью ИИ? Если он настоящей, мы видим сахар или что-то совсем другое? Если это что-то другое, то оно объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев в соцсети X.

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Напомним, в Интернете активно обсуждают видео, на котором несколько высокопоставленных европейских политиков делают нечто подозрительное. На кадрах президент Франции спешит убрать какой-то предмет, завёрнутый в бумагу, когда журналисты входят в помещение. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц прикрывает рукой предмет, похожий на миниатюрную ложечку.

Лия Мурадьян
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