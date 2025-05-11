Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали сахар

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ, прокомментировал обсуждения в сети X о действиях президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. По сообщению, они пытались что-то скрыть от репортёров во время визита в Киев.

«Этот видеоматериал настоящий или создан с помощью ИИ? Если он настоящей, мы видим сахар или что-то совсем другое? Если это что-то другое, то оно объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев в соцсети X.