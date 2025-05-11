Европой управляет кучка кокаинщиков: В США заговорили о наркозависимости Макрона
Разведчик Риттер обвинил Макрона в наркозависимости после видео из Киева
Обложка © ТАСС / Ludovic Marin
Бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер в соцсети X обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в употреблении наркотиков во время визита в Киев. Он также раскритиковал западные СМИ за полное игнорирование этой темы.
Поводом для комментария послужило видео, где Макрон во время встречи с британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем пытался спрятать предмет, напоминающий пакет с неизвестным содержимым. Интернет-пользователи заподозрили, что это могли быть наркотики.
Риттер выразил возмущение тем, что если бы подобное произошло с президентом США, американские СМИ подняли бы огромный шум, тогда как в случае с французским лидером западная пресса хранит молчание.
«Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов и кокаинщиков», — удивился он.
В Интернете получило широкое распространение видео, на котором запечатлены действия нескольких высокопоставленных европейских политиков, вызвавшие неоднозначную общественную реакцию. На кадрах видно, как президент Франции торопливо скрывает некий предмет, завёрнутый в бумагу, когда в помещение входят журналисты. В это же время канцлер Германии Фридрих Мерц пытается прикрыть рукой нечто, похожее на миниатюрную ложечку. Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в саркастичной форме прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что подобные эпизоды, к сожалению, становятся привычным явлением в политической жизни Европы.