Бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер в соцсети X обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в употреблении наркотиков во время визита в Киев. Он также раскритиковал западные СМИ за полное игнорирование этой темы.

Поводом для комментария послужило видео, где Макрон во время встречи с британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем пытался спрятать предмет, напоминающий пакет с неизвестным содержимым. Интернет-пользователи заподозрили, что это могли быть наркотики.

Риттер выразил возмущение тем, что если бы подобное произошло с президентом США, американские СМИ подняли бы огромный шум, тогда как в случае с французским лидером западная пресса хранит молчание.