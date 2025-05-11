Макрону – борщ, Туску – галушки: Шеф-повар раскрыл, чем угощали европейских лидеров в Киеве
Клопотенко: Мерца в Киеве угостили сырниками, Макрона борщом, Туска – галушками
Обложка © ТАСС / Mstyslav Chenov
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился информацией о том, какие блюда были предложены европейским лидерам, посетившим Киев. Видео, в котором он рассказывает о меню, было опубликовано в его социальных сетях.
Шеф-повар Клопотенко раскрыл меню для европейских лидеров в Киеве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ klopotenko
По словам шеф-повара, для канцлера Фридриха Мерца и лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера были приготовлены сырники. Президент Франции Эмманюэль Макрон попробует борщ, а премьер-министр Польши Дональд Туск — галушки. В опубликованном Клопотенко списке блюд значатся сырники с лекваром, пирожки с яблоками и вишней, борщ из печи и голубцы.
Напомним, на специальном поезде для участия в саммите так называемой коалиции желающих в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. На встрече лидеры стран-союзников Украины разрабатывали предложение, призывающее к 30-дневному прекращению огня. А вот на обратном пути они угодили в неловкую ситуацию, когда пытались спрятать от камер странный белый порошок.