«Дунули»: Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании из-за видео в поезде
Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании из-за видео в поезде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на любопытные детали в видео с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. У себя в телеграм-канале дипломат обвинила их в наркомании, которая, по её словам, стала нормой среди европейских политиков.
Случай в поезде. Видео © Х / Intoleranter
«Как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — отметила она.
Захарова также рассказала, как в 2022 году у неё состоялся разговор с западным послом, в ходе которого тот сказал, что многие европейские лидеры сидят на наркотиках, посему среди них это нормальное явление.
Ранее внимание общественности привлекло то самое видео из поезда, в котором политики втроём едут в Киев. На нём Макрон спешит спрятать любопытный свёрток бумаги, когда замечает вошедших журналистов с камерой. Некоторые подумали, что это всего лишь носовой платок, однако французский лидер вряд ли так растерялся бы из-за платка. После этого в купе наступает неловкое молчание. Ложке Мерца и вовсе объяснений никаких не нашлось.
Х / Intoleranter