«Дунули»: Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании из-за видео в поезде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на любопытные детали в видео с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. У себя в телеграм-канале дипломат обвинила их в наркомании, которая, по её словам, стала нормой среди европейских политиков.

Случай в поезде. Видео © Х / Intoleranter

«Как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — отметила она.

Захарова также рассказала, как в 2022 году у неё состоялся разговор с западным послом, в ходе которого тот сказал, что многие европейские лидеры сидят на наркотиках, посему среди них это нормальное явление.