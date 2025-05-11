Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 13:35

«Дунули»: Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании из-за видео в поезде

Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании из-за видео в поезде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на любопытные детали в видео с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. У себя в телеграм-канале дипломат обвинила их в наркомании, которая, по её словам, стала нормой среди европейских политиков.

Случай в поезде. Видео © Х / Intoleranter

«Как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — отметила она.

Захарова также рассказала, как в 2022 году у неё состоялся разговор с западным послом, в ходе которого тот сказал, что многие европейские лидеры сидят на наркотиках, посему среди них это нормальное явление.

«Произошли плохие вещи»: Трамп уличил семью Байдена в наркомании
«Произошли плохие вещи»: Трамп уличил семью Байдена в наркомании

Ранее внимание общественности привлекло то самое видео из поезда, в котором политики втроём едут в Киев. На нём Макрон спешит спрятать любопытный свёрток бумаги, когда замечает вошедших журналистов с камерой. Некоторые подумали, что это всего лишь носовой платок, однако французский лидер вряд ли так растерялся бы из-за платка. После этого в купе наступает неловкое молчание. Ложке Мерца и вовсе объяснений никаких не нашлось.

Обложка ©

Х / Intoleranter

Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Эмманюэль Макрон
  • Мария Захарова
  • Фридрих Мерц
  • Кир Стармер
  • Наркотики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar