«Нет тузов в рукаве»: Провал Мерца в выдвижении ультиматума Путину превратился в позор
Berliner Zeitung: Мерц опозорился, когда попытался выдвинуть ультиматум Путину
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину по вопросу ситуации на Украине оказалась провальной. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«Провал стал позором, когда (президент США. — Прим. Life.ru) Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — говорится в публикации.
В издании считают, что у Мерца «нет тузов в рукаве» для эффективного диалога с российским лидером. Там подчеркнули, что угрозы в адрес России являются «глупыми», учитывая статус ядерной державы. Ранее Мерц допускал возможность ударов по Крымскому мосту, не учитывая возможную реакцию Москвы.
Отмечается, что канцлер ФРГ мог получить негласное предупреждение о том, что Берлину не стоит вмешиваться в конфликт, поскольку победа останется за Москвой.
Ранее Мерц выразил мнение, что дальнейшие уступки со стороны Украины в процессе мирного урегулирования являются неприемлемыми. Он отметил, что готовность главаря киевского режима Владимира Зеленского к участию в стамбульских переговорах уже является значительным шагом навстречу компромиссу. Канцлер также заявил о готовности Евросоюза к введению новых санкций против России в случае отсутствия прогресса на переговорах.