Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину по вопросу ситуации на Украине оказалась провальной. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Провал стал позором, когда (президент США. — Прим. Life.ru) Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — говорится в публикации.

В издании считают, что у Мерца «нет тузов в рукаве» для эффективного диалога с российским лидером. Там подчеркнули, что угрозы в адрес России являются «глупыми», учитывая статус ядерной державы. Ранее Мерц допускал возможность ударов по Крымскому мосту, не учитывая возможную реакцию Москвы.

Отмечается, что канцлер ФРГ мог получить негласное предупреждение о том, что Берлину не стоит вмешиваться в конфликт, поскольку победа останется за Москвой.