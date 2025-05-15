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Регион
15 мая, 04:40

«Удар по шапито Зеленского»: Военкор Коц оценил делегацию России на переговорах в Стамбуле

Военкор Коц назвал состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле мощным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andia

Военный корреспондент Александр Коц положительно оценил состав российской делегации, которая примет участие в переговорах в Стамбуле. По его словам, выбранные представители отличаются высоким профессионализмом.

«Это ещё один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом», — написал военкор в своём Telegram-канале.

Особое внимание Коц уделяет первому заместителю начальника управления информации Генштаба Вооружённых сил РФ Александру Зорину. Это опытный дипломат с многолетней практикой урегулирования конфликтов. Также подчёркивается эпизод, когда Зорин заставил капитулировать гарнизон «Азовстали» с составом в две тысячи человек.

«Такую делегацию не посылают для того, чтобы отбыть номер. Зорин — мощнейший переговорщик, занимался в своё время замирением бармалеев в Сирии, «зелёными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», — уточнил журналист.

Кроме того, военкор выразил мнение, что визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Турцию может быть направлен на дестабилизацию переговорного процесса и попытку обвинить Россию в этом.

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Напомним, что сегодня в Стамбуле пройдут первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины. Ранее стало известно, что Ил-62М Специального лётного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Стамбула. Борт успешно приземлился в 03:15 по московскому времени. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Тимур Хингеев
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