Переговоры России и Украины в Стамбуле решили начать после обеда
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Переговоры между российской и украинской делегацией во дворце Долмабахче в Стамбуле начнутся «после обеда», узнало РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Ориентировочно после обеда», — сказал коротко инсайдер.
Ранее утром сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют в 10:00. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров. Российская делегация уже прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.