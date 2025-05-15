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15 мая, 07:05

Переговоры России и Украины в Стамбуле решили начать после обеда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Переговоры между российской и украинской делегацией во дворце Долмабахче в Стамбуле начнутся «после обеда», узнало РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ориентировочно после обеда», — сказал коротко инсайдер.

Ранее утром сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют в 10:00. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров. Российская делегация уже прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

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Андрей Бражников
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