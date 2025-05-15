Путин провёл судьбоносное совещание в Кремле накануне переговоров в Стамбуле
Путин перед переговорами в Стамбуле провёл совещание с представителями МО и МИД
Накануне вечером в Кремле состоялось совещание с участием президента РФ Владимира Путина, посвящённое выработке позиции и стратегии для предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле.
Переговоры. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во встрече приняли участие не только члены российской переговорной группы, но и ключевые фигуры силового блока и дипломатического ведомства. Среди них были: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.
Песков особо отметил, что на совещании присутствовали все командующие группировками войск, задействованных в зоне спецоперации.
Напомним, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют в 10:00. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.
Telegram / Кремль. Новости