Путин провёл судьбоносное совещание в Кремле накануне переговоров в Стамбуле

Накануне вечером в Кремле состоялось совещание с участием президента РФ Владимира Путина, посвящённое выработке позиции и стратегии для предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во встрече приняли участие не только члены российской переговорной группы, но и ключевые фигуры силового блока и дипломатического ведомства. Среди них были: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.