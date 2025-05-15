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Регион
15 мая, 06:24

Путин провёл судьбоносное совещание в Кремле накануне переговоров в Стамбуле

Путин перед переговорами в Стамбуле провёл совещание с представителями МО и МИД

Накануне вечером в Кремле состоялось совещание с участием президента РФ Владимира Путина, посвящённое выработке позиции и стратегии для предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле.

Переговоры. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во встрече приняли участие не только члены российской переговорной группы, но и ключевые фигуры силового блока и дипломатического ведомства. Среди них были: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Песков особо отметил, что на совещании присутствовали все командующие группировками войск, задействованных в зоне спецоперации.

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Напомним, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют в 10:00. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

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