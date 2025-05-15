Захарова назвала причину переноса переговоров России и Украины в Стамбуле
Захарова: Переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила перенос встречи между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Она заявила, что делегации двух государств увидятся во второй половине дня по инициативе турецкой стороны.
«Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня. Вот это действительно достоверная информация», — заявила Захарова.
Напомним, что ранее действительно сообщалось о переносе переговоров. Изначально Москва и Киев должны были встретиться в 10:00, но позже стало известно, что беседа делегаций откладывается. Переговоры во дворце Долмабахче проведут после обеда.