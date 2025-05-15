Захарова назвала причину переноса переговоров России и Украины в Стамбуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила перенос встречи между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Она заявила, что делегации двух государств увидятся во второй половине дня по инициативе турецкой стороны.

«Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня. Вот это действительно достоверная информация», — заявила Захарова.