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15 мая, 09:18

Захарова назвала причину переноса переговоров России и Украины в Стамбуле

Захарова: Переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила перенос встречи между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Она заявила, что делегации двух государств увидятся во второй половине дня по инициативе турецкой стороны.

«Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня. Вот это действительно достоверная информация», — заявила Захарова.

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Напомним, что ранее действительно сообщалось о переносе переговоров. Изначально Москва и Киев должны были встретиться в 10:00, но позже стало известно, что беседа делегаций откладывается. Переговоры во дворце Долмабахче проведут после обеда.

Наталья Афонина
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