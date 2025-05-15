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15 мая, 08:13

В Совфеде верят в успех переговоров в Стамбуле, если Украина не станет устраивать шоу

Сенатор Косачёв уверен, что у переговоров РФ и Украины в Стамбуле есть шанс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв уверен, что у переговоров в Стамбуле есть шанс на успех, однако для этого Украина должна соблюсти определённые условия. В свою очередь Россия готова последовательно двигаться вперёд в вопросе урегулирования конфликта.

Сенатор подчеркнул, что состав российской делегации указывает на два ключевых момента. Первым является сохранение преемственности в подходах к урегулированию украинского кризиса, которые были сформулированы и зафиксированы в документах во время первого раунда переговоров в Стамбуле с учётом реалий на земле. Второй аспект заключается в готовности нашей страны к содержательным переговорам.

«Если такой подход будет подтверждён с украинской стороны, то у переговоров есть шанс. Если украинская сторона будет продолжать устраивать шоу и спектакли, отрицать, что было сделано до прерывания переговоров в прошлый раз. Отрицать то, что произошло на земле, тогда это будет означать срыв возможности переговорного решения украинского кризиса. Этот срыв будет целиком и полностью на совести украинской стороны», — заключил собеседник RT.

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Напомним, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле пройдут 15 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

Борис Эльфанд
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