В Совфеде верят в успех переговоров в Стамбуле, если Украина не станет устраивать шоу

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв уверен, что у переговоров в Стамбуле есть шанс на успех, однако для этого Украина должна соблюсти определённые условия. В свою очередь Россия готова последовательно двигаться вперёд в вопросе урегулирования конфликта.

Сенатор подчеркнул, что состав российской делегации указывает на два ключевых момента. Первым является сохранение преемственности в подходах к урегулированию украинского кризиса, которые были сформулированы и зафиксированы в документах во время первого раунда переговоров в Стамбуле с учётом реалий на земле. Второй аспект заключается в готовности нашей страны к содержательным переговорам.

«Если такой подход будет подтверждён с украинской стороны, то у переговоров есть шанс. Если украинская сторона будет продолжать устраивать шоу и спектакли, отрицать, что было сделано до прерывания переговоров в прошлый раз. Отрицать то, что произошло на земле, тогда это будет означать срыв возможности переговорного решения украинского кризиса. Этот срыв будет целиком и полностью на совести украинской стороны», — заключил собеседник RT.