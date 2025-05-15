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Регион
15 мая, 07:25

Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для участия в переговорах

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов 16 мая приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах по Украине, если это будет необходимо.

«Я бы поехал в Турцию на переговоры Украины и рф в пятницу, если это будет уместно», — цитируют его американские СМИ.

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Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, делегаты уже прибыли в Турцию. От Украины приедут глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров. Сам Зеленский тем временем собирается в Анкару на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Александра Вишнякова
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