Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для участия в переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов 16 мая приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах по Украине, если это будет необходимо.

«Я бы поехал в Турцию на переговоры Украины и рф в пятницу, если это будет уместно», — цитируют его американские СМИ.