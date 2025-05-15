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Регион
15 мая, 06:34

Одно заявление Путина пошатнуло баланс в Европе

AG: Идея Путина о переговорах нарушает планы Европы по конфликту на Украине

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Планы Европы могут быть нарушены из-за предложения президента России Владимира Путина по поводу проведения мирных переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Идеи по ведению затяжного конфликта в Киеве, скорее всего, разрушатся, сообщает турецкая газета Aydinlik Gazetesi.

«Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить её в военном отношении, выиграв время за счёт прекращения огня», — говорится в материале.

По мнению аналитика Барыша Адыбейли, Европа склонна искать новые поводы для конфликтов и следующим потенциальным противником может стать именно Россия. На данный момент всё происходящее является частью более масштабной борьбы за влияние между РФ и западными странами. Журналист Дениз Берктай уверен, что конфликт следует рассматривать в контексте стратегии США и Великобритании, направленной на окружение и ослабление России.

При желании США и Великобритания могли бы способствовать более быстрому завершению конфликта путём компромиссного решения. Однако этому помешали действия бывшего президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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Напомним, что недавно Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, причём без каких-либо предварительных условий. Местом встречи он назвал Стамбул, где в 2022 году украинская сторона уже срывала диалог. Владимир Зеленский, после некоторого колебания, согласился на предложение и заявил, что лично будет ждать Путина в Турции, хотя ранее об участии глав государств в переговорах не сообщалось.

Наталья Афонина
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