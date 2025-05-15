Планы Европы могут быть нарушены из-за предложения президента России Владимира Путина по поводу проведения мирных переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Идеи по ведению затяжного конфликта в Киеве, скорее всего, разрушатся, сообщает турецкая газета Aydinlik Gazetesi.

«Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить её в военном отношении, выиграв время за счёт прекращения огня», — говорится в материале.

По мнению аналитика Барыша Адыбейли, Европа склонна искать новые поводы для конфликтов и следующим потенциальным противником может стать именно Россия. На данный момент всё происходящее является частью более масштабной борьбы за влияние между РФ и западными странами. Журналист Дениз Берктай уверен, что конфликт следует рассматривать в контексте стратегии США и Великобритании, направленной на окружение и ослабление России.

При желании США и Великобритания могли бы способствовать более быстрому завершению конфликта путём компромиссного решения. Однако этому помешали действия бывшего президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.