Переговорам в Стамбуле предрекли срыв по вине «угашенной украинской делегации»
Политолог Карасёв: Угашенная украинская делегация сорвёт переговоры в Стамбуле
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Делегация Украины сорвёт сегодняшние переговоры. Такой прогноз дал политолог Владимир Карасёв.
«Убеждён в том, что угашенная украинская делегация сорвёт сегодня переговоры. Сейчас их шеф пройдёт пару дорожек и можно возвращаться в Куев» [орфография сохранена], — написал Карасёв в своём блоге.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Их перенесли на вторую половину дня по инициативе принимающей стороны. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский, а от Украины к участию заявлены глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский прилетел в Анкару, где хочет встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.