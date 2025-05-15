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15 мая, 09:32
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Переговорам в Стамбуле предрекли срыв по вине «угашенной украинской делегации»

Политолог Карасёв: Угашенная украинская делегация сорвёт переговоры в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Делегация Украины сорвёт сегодняшние переговоры. Такой прогноз дал политолог Владимир Карасёв.

«Убеждён в том, что угашенная украинская делегация сорвёт сегодня переговоры. Сейчас их шеф пройдёт пару дорожек и можно возвращаться в Куев» [орфография сохранена],написал Карасёв в своём блоге.

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Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Их перенесли на вторую половину дня по инициативе принимающей стороны. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский, а от Украины к участию заявлены глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский прилетел в Анкару, где хочет встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Никита Никонов
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