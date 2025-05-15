Он в панике: Картаполов объяснил Life.ru, почему Зеленский не сразу летит на переговоры с РФ

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Владимир Зеленский проявляет признаки растерянности в поисках выхода из сложившейся ситуации. Свидетельством тому, по словам российского политика, является его решение сначала отправиться на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкару, а уже потом на переговоры с российской делегацией в Стамбул.