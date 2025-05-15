Он в панике: Картаполов объяснил Life.ru, почему Зеленский не сразу летит на переговоры с РФ
Картаполов: Зеленский паникует перед переговорами с Россией в Турции
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Владимир Зеленский проявляет признаки растерянности в поисках выхода из сложившейся ситуации. Свидетельством тому, по словам российского политика, является его решение сначала отправиться на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкару, а уже потом на переговоры с российской делегацией в Стамбул.
Картаполов в беседе с нашими коллегами из SHOT отметил, что подобные метания могут быть вызваны противоречивыми сигналами, которые киевский лидер получает от различных международных партнёров, в частности, одни рекомендации поступают из США, другие – от французского президента Эмманюэля Макрона в Европе.
Сегодня, 15 мая, в Стамбуле запланированы переговоры между представителями России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, и члены делегации уже находятся в Турции. Украинскую сторону представят руководитель офиса Зеленского и министр обороны. Сам же Зеленский, покинув Польшу, направился не в Стамбул, где должны состояться переговоры.