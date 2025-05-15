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Регион
15 мая, 07:52

Самолёт Зеленского вылетел из Польши, но не в Стамбул

Эрдоган встретится с Зеленским в Анкаре в день переговоров Москвы и Киева

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

В сторону Турции вылетел самолёт главы киевского режима Владимира Зеленского. Борт направляется в Анкару из Польши. Об этом сообщил украинский народный депутат Ярослав Железняк.

«Президентский самолёт вылетел из Польши в сторону Турции», — написал он.

Борт Зеленского прилетит в турецкую столицу в районе 11 часов утра. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведёт встречу с главой киевского режима, она состоится в президентском комплексе в районе 13 часов дня. При этом, по сведениям нардепа, никаких встреч Эрдогана с российской стороной сегодня, 15 мая, не запланировано.

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Напомним, что сегодня во дворце Долмабахче в Стамбуле состоятся переговоры между Россией и Украиной. В состав российской делегации вошёл помощник президента Мединский, а от Украины приедут Ермак и Умеров. Встреча пройдёт после обеда.

Наталья Афонина
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