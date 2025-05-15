Самолёт Зеленского вылетел из Польши, но не в Стамбул

В сторону Турции вылетел самолёт главы киевского режима Владимира Зеленского. Борт направляется в Анкару из Польши. Об этом сообщил украинский народный депутат Ярослав Железняк.

Борт Зеленского прилетит в турецкую столицу в районе 11 часов утра. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведёт встречу с главой киевского режима, она состоится в президентском комплексе в районе 13 часов дня. При этом, по сведениям нардепа, никаких встреч Эрдогана с российской стороной сегодня, 15 мая, не запланировано.