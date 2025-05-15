Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 07:33

Политолог назвал важное условие поездки Путина в Стамбул на встречу с Зеленским

Политолог Дудаков исключил переговоры Путина с Зеленским до встречи делегаций

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Для начала любых переговоров должны пройти встречи технических групп. И только если делегации о чём-то договорятся, то можно готовить встрече глав государств. Поэтому требование Украины о поездке президента России Владимира Путина в Стамбул не имеет смысла, уверен политолог Малек Дудаков.

«Очевидно, что для начала любых переговоров должны пройти встречи технических групп, а потом, если переговорный процесс к чему-то придёт, можно будет говорить о встрече лидеров стран», — объяснил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Дудаков заметил, что большое значение будет иметь и состав украинской делегации. Он не исключает, что Зеленский просто приедет в Турцию и будет там пытаться показать, что ему якобы не с кем встречаться, поскольку со стороны России не приехал президент.

Трамп определился с поездкой на переговоры России и Украины после изучения указа Путина
Трамп определился с поездкой на переговоры России и Украины после изучения указа Путина

Напомним, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле пройдут 15 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar