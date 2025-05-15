Политолог назвал важное условие поездки Путина в Стамбул на встречу с Зеленским

Для начала любых переговоров должны пройти встречи технических групп. И только если делегации о чём-то договорятся, то можно готовить встрече глав государств. Поэтому требование Украины о поездке президента России Владимира Путина в Стамбул не имеет смысла, уверен политолог Малек Дудаков.

«Очевидно, что для начала любых переговоров должны пройти встречи технических групп, а потом, если переговорный процесс к чему-то придёт, можно будет говорить о встрече лидеров стран», — объяснил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Дудаков заметил, что большое значение будет иметь и состав украинской делегации. Он не исключает, что Зеленский просто приедет в Турцию и будет там пытаться показать, что ему якобы не с кем встречаться, поскольку со стороны России не приехал президент.