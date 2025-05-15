Зеленский надел «траурную» вышиванку в день переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский опубликовал фото в чёрной «траурной» вышиванке в день переговоров в Стамбуле. На снимке, опубликованном в его соцсетях, главарь киевского режима позирует вместе с женой.

15 мая на Украине отмечается День семьи и День вышиванки. Именно этим обусловлен тот факт, что Зеленский отказался от камуфляжа.