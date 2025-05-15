Зеленский надел «траурную» вышиванку в день переговоров в Стамбуле
Владимир Зеленский опубликовал фото в чёрной «траурной» вышиванке в день переговоров в Стамбуле. На снимке, опубликованном в его соцсетях, главарь киевского режима позирует вместе с женой.
15 мая на Украине отмечается День семьи и День вышиванки. Именно этим обусловлен тот факт, что Зеленский отказался от камуфляжа.
«В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все являемся. Связь, которая передается между поколениями, и которую должны беречь и ценить», — написал Зеленский.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, делегаты уже прибыли в Турцию. От Украины приедут глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.