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Регион
15 мая, 08:17

Зеленский надел «траурную» вышиванку в день переговоров в Стамбуле

Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский опубликовал фото в чёрной «траурной» вышиванке в день переговоров в Стамбуле. На снимке, опубликованном в его соцсетях, главарь киевского режима позирует вместе с женой.

15 мая на Украине отмечается День семьи и День вышиванки. Именно этим обусловлен тот факт, что Зеленский отказался от камуфляжа.

«В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все являемся. Связь, которая передается между поколениями, и которую должны беречь и ценить», — написал Зеленский.

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Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, делегаты уже прибыли в Турцию. От Украины приедут глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

Марина Фещенко
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