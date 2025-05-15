Облачённый в «‎траур» Зеленский чуть не свалился с трапа самолёта в Анкаре

Владимир Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Начало визита чуть не омрачило падение – он чуть не упал, когда выходил из самолёта. Видео опубликовал Офис Президента Украины.

На кадрах видно, что нога украинского политика поехала со ступеньки, когда он спускался по трапу самолёта. Если бы он упал, то это видео стало бы легендарным уже через час. Стоит отметить, что Зеленский для визита облачился во всё чёрное, он выглядит мрачно и задумчиво. Он сказал журналистам, что у него запланирована встреча с Эрдоганом на несколько часов для «важного разговора и важных решений». Его сопровождает делегация для переговоров с Россией.