Облачённый в «траур» Зеленский чуть не свалился с трапа самолёта в Анкаре
Зеленский оступился и чуть не упал, когда спускался по трапу самолёта в Анкаре
Владимир Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Начало визита чуть не омрачило падение – он чуть не упал, когда выходил из самолёта. Видео опубликовал Офис Президента Украины.
Зеленский чуть не упал, когда спускался по трапу самолёта в Анкаре. Видео © Офис Президента Украины
На кадрах видно, что нога украинского политика поехала со ступеньки, когда он спускался по трапу самолёта. Если бы он упал, то это видео стало бы легендарным уже через час. Стоит отметить, что Зеленский для визита облачился во всё чёрное, он выглядит мрачно и задумчиво. Он сказал журналистам, что у него запланирована встреча с Эрдоганом на несколько часов для «важного разговора и важных решений». Его сопровождает делегация для переговоров с Россией.
«Что касается нашего уровня, то делегация у нас на самом высоком уровне, Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители нашей разведки для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к справедливому миру», – сказал Зеленский.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит его помощник Мединский. Украинской стороне это не понравилось, ведь они хотели, чтобы в Турцию сразу же прилетел глава РФ. Советник Зеленского Подоляк заявил, что главарь киевского режима не будет участвовать в процессе, поэтому он отправился в Анкару на встречу с турецким лидером Эрдоганом.
Офис Президента Украины