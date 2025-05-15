«Настроены на серьёзную работу»: Мединский вышел на связь из Стамбула

Помощник российского лидера Владимир Мединский прибыл в Стамбул для переговоров с украинской делегацией. В личном телеграм-канале он заявил, что делегация РФ настроена на серьёзную работу, целью которой является установление долгосрочного мира.

«Прибыли в Стамбул по поручению Президента. Как было обещано – 15 мая. Настроены на серьёзную профессиональную работу. Смысл предложенных В. Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — сказано в публикации.