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Регион
15 мая, 11:08

«Настроены на серьёзную работу»: Мединский вышел на связь из Стамбула

Мединский: Смысл переговоров в Стамбуле — прийти к долгосрочному миру

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Помощник российского лидера Владимир Мединский прибыл в Стамбул для переговоров с украинской делегацией. В личном телеграм-канале он заявил, что делегация РФ настроена на серьёзную работу, целью которой является установление долгосрочного мира.

«Прибыли в Стамбул по поручению Президента. Как было обещано – 15 мая. Настроены на серьёзную профессиональную работу. Смысл предложенных В. Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — сказано в публикации.

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Напомним, состав делегации РФ был утверждён президентом России Владимиром Путиным вчера. Возглавлять российское представительство на переговорах с Украиной в Стамбуле будет помощник главы РФ Владимир Мединский. Кроме того, с нашей стороны будут участвовать замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МО Александр Фомин. В состав экспертной группы вошли первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и замнач ГУ международного военного сотрудничества МО Виктор Швецов.

Юрий Лысенко
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