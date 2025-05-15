«Всем понятно, кто им кукловодит»: Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Владимир Зеленский делал громкие заявления о переговорах в Стамбуле, в частности требуя прибытия туда президента России Владимира Путина, пока западные партнёры не объяснили ему, что не стоит вести себя глупо и срывать переговорный процесс. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав киевского главаря «жалким человеком».

«Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры», — заявил глава российской дипломатии.