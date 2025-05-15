«Всем понятно, кто им кукловодит»: Лавров назвал Зеленского жалким человеком
Лавров назвал Зеленского жалким из-за требования о присутствии Путина в Стамбуле
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline
Владимир Зеленский делал громкие заявления о переговорах в Стамбуле, в частности требуя прибытия туда президента России Владимира Путина, пока западные партнёры не объяснили ему, что не стоит вести себя глупо и срывать переговорный процесс. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав киевского главаря «жалким человеком».
«Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры», — заявил глава российской дипломатии.
Ранее министр иностранных дел России отметил недавнюю трансформацию в риторике западных стран относительно ситуации на Украине. Выступая на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ», Лавров подчеркнул, что западные партнёры в последнее время заметно ослабили акцент на призывах к «перемирию», отдав предпочтение другим темам в своих публичных заявлениях.