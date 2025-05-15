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Регион
15 мая, 10:36

Лавров заметил резкую смену риторики Запада по Украине

Лавров заявил, что тема перемирия ушла на Западе на задний план за 3-4 дня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны в последние несколько дней задвинули на задний план своё требование о «перемирии» на Украине. Акцент в публичных заявлениях коллег резко сместился, заметил глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

«Кстати сказать, Запад за 3-4 дня последние как-то отодвинул слово «перемирие» назад», — сказал российский дипломат.

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Ранее американские СМИ заявили, что украинская делегация на этих переговорах будет обсуждать лишь перемирие и связанные с ним вопросы. Журналисты отметили, что ничего другое на данном этапе Украину не интересует. В свою очередь, в российском МИД пояснили, что делегация РФ нацелена на достижение прочного и долгосрочного мира.

Владимир Озеров
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