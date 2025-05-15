Захарова раскрыла инструкции, данные российской делегации по переговорам в Стамбуле

Россия в рамках переговорного процесса с Украиной на территории Турции нацелена на достижение прочного и долгосрочного мира. Об этом на брифинге сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы же исходим из того, о чём сказал президент РФ Владимир Путин: «Долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это наш приоритет». Так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле. Такие инструкции она получила», — пояснила она.