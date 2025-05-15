Захарова раскрыла инструкции, данные российской делегации по переговорам в Стамбуле
Захарова: Делегация РФ получила инструкции о достижении прочного мира на Украине
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Россия в рамках переговорного процесса с Украиной на территории Турции нацелена на достижение прочного и долгосрочного мира. Об этом на брифинге сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы же исходим из того, о чём сказал президент РФ Владимир Путин: «Долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это наш приоритет». Так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле. Такие инструкции она получила», — пояснила она.
Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры российской и украинской делегаций. Владимир Зеленский заявил, что сначала хочет пообщаться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Киевский политик уже прилетел в Анкару с этой целью. В Турции уже раскрыли круг вопросов на встрече.