Стало известно, о чём Эрдоган собирается поговорить с заявившимся в Анкару Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего визита Владимира Зеленского в Анкару намерен всесторонне обсудить ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х сообщил директор по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун, подчеркнув, что переговоры затронут все актуальные аспекты последних событий.

Алтун указал, что турецкая сторона намерена подтвердить свою неизменную позицию, заключающуюся в необходимости немедленного прекращения огня и скорейшего начала мирных переговоров. Ожидается, что Эрдоган изложит этот подход как в ходе личной беседы с лидером киевского режима, так и на переговорах между делегациями двух стран.