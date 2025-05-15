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Регион
15 мая, 09:44

Стало известно, о чём Эрдоган собирается поговорить с заявившимся в Анкару Зеленским

Эрдоган и Зеленский всесторонне обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего визита Владимира Зеленского в Анкару намерен всесторонне обсудить ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х сообщил директор по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун, подчеркнув, что переговоры затронут все актуальные аспекты последних событий.

Алтун указал, что турецкая сторона намерена подтвердить свою неизменную позицию, заключающуюся в необходимости немедленного прекращения огня и скорейшего начала мирных переговоров. Ожидается, что Эрдоган изложит этот подход как в ходе личной беседы с лидером киевского режима, так и на переговорах между делегациями двух стран.

Зеленский начал визит в Турцию с оскорбления российской делегации
Зеленский начал визит в Турцию с оскорбления российской делегации

Напомним, что Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, кадры его приземления показали местные телеканалы. Встреча политиков должна начаться в 13:00, сперва турецкий лидер переговорит с киевским главарём с глазу на глаз, после этого встреча пройдёт в расширенном составе.

Юрий Лысенко
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