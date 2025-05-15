Стало известно, о чём Эрдоган собирается поговорить с заявившимся в Анкару Зеленским
Эрдоган и Зеленский всесторонне обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего визита Владимира Зеленского в Анкару намерен всесторонне обсудить ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х сообщил директор по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун, подчеркнув, что переговоры затронут все актуальные аспекты последних событий.
Алтун указал, что турецкая сторона намерена подтвердить свою неизменную позицию, заключающуюся в необходимости немедленного прекращения огня и скорейшего начала мирных переговоров. Ожидается, что Эрдоган изложит этот подход как в ходе личной беседы с лидером киевского режима, так и на переговорах между делегациями двух стран.
Напомним, что Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, кадры его приземления показали местные телеканалы. Встреча политиков должна начаться в 13:00, сперва турецкий лидер переговорит с киевским главарём с глазу на глаз, после этого встреча пройдёт в расширенном составе.