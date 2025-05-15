Тёртые переговорщики и генералы-герои: кто представит Россию в Стамбуле Представители России уже прибыли в Турцию на переговоры с Украиной. Кто будет защищать интересы Москвы — в материале Life.ru. 15 мая, 09:51 Игорь Костюков и Владимир Мединский. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Екатерина Штукина, © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. В список попали восемь человек. Одна половина из них будет напрямую разговаривать с представителями Киева, а другая выступает в качестве экспертов.

Владимир Мединский

Уроженец Черкасской области Владимир Мединский уже имел дело с украинскими переговорщиками. В 2022 году он руководил российской делегацией на переговорах, которые тоже проходили в Стамбуле. С января 2020 года Мединский занимает должность помощника президента России.

Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров в Стамбуле. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

— Мединский в роли главы переговорной команды — решение не самое неожиданное, учитывая, что Москва уже подчёркивала, что нынешние переговоры в Стамбуле — продолжение серии встреч 2022 года, — пишет корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Канал «Два майора» отмечает, что украинские ресурсы воспринимают отправку Мединского как насмешку над собой. Сам уже он много раз рассказывал, как проходили переговоры в 2022 году и чем закончились.

— Осталось несколько штрихов на бумаге. Всё, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договорённостей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку, — объяснял он ситуацию, произошедшую три года назад.

Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в качестве посла проработал во многих странах, но с ноября 2022 года курирует отношения со странами СНГ.

Игорь Костюков

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Костюков также в составе делегации на переговорах с представителями Украины. Находится под санкциями, введёнными Владимиром Зеленским. Адмирал, которого многие помнят по разгрому сирийских боевиков, получивший в 2017 году звание Героя России.

— Присутствие военных в составе нашей группы — сигнал о готовности прорабатывать разведение войск, но с учётом наших политических требований, — считает политолог Марат Баширов.

Александр Фомин

Генерал-полковник Александр Фомин. Фото © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Генерал-полковник Александр Фомин, как и Владимир Мединский, уже имеет опыт общения с украинскими дипломатами. В 2022 году он тоже входил в состав российской делегации. Именно ему тогда пришлось заявлять об отводе войск из-под Киева.

— В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учётом обсуждённых в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении, — заявил Фомин в 2022 году.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Малькевич напомнил, что идёт продолжение переговоров 2022 года, но с учётом современных реалий.

Экспертная группа

В экспертную группу вошли первый заместитель начальника Управления информации Генерального штаба Вооружённых сил Александр Зорин, заместитель начальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Особое внимание здесь заслуживает Александр Зорин. Уроженец Харькова считается опытным переговорщиком, который может находить общий язык с любой стороной. Например, он вёл переговоры с сирийцами и украинскими боевиками.

— Между арабами не было доверия и были пролиты реки крови. Однако Зорин находил со всеми общий язык, и они доверяли слову русского генерала, — рассказал военкор Сергей Шилов.

Александр Коц отмечает, что Зорин вёл переговоры в Мариуполе с украинскими боевиками, засевшими на заводе «Азовсталь». В итоге он убедил их сдаться в плен. В руки российских военных попало больше двух тысяч националистов.

Авторы Даниил Черных