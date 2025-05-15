Генерал Зорин из нашей переговорной группы заставил капитулировать гарнизон «Азовстали»
Коц: Участие Зорина в переговорах в Стамбуле подчеркивает серьёзность намерений
Александр Зорин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Официальная страница ГБОУ «Школа 1409»
Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале объяснил включение генерал-лейтенанта Александра Зорина, первого замначальника управления информации Генштаба, в состав российской делегации на предстоящих переговорах по Украине в Стамбуле.
По словам Коца, Зорин зарекомендовал себя как опытный переговорщик, успешно урегулировавший ряд сложных ситуаций, включая конфликты между группировками в Сирии. Кроме того, генерал-лейтенант сыграл ключевую роль в сдаче гарнизона «Азовстали», где после начала специальной военной операции сдались около двух тысяч украинских военнослужащих.
Коц отметил, что участие Зорина в делегации подчеркивает серьёзность намерений российской стороны.
Напомним, что осада комплекса «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года завершилась капитуляцией украинских сил, после того как российские войска отказались от штурма и блокировали предприятие.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, делегаты уже прибыли в Турцию. От Украины приедут глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.