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15 мая, 07:58

Генерал Зорин из нашей переговорной группы заставил капитулировать гарнизон «Азовстали»

Коц: Участие Зорина в переговорах в Стамбуле подчеркивает серьёзность намерений

Александр Зорин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Официальная страница ГБОУ «Школа 1409»

Александр Зорин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Официальная страница ГБОУ «Школа 1409»

Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале объяснил включение генерал-лейтенанта Александра Зорина, первого замначальника управления информации Генштаба, в состав российской делегации на предстоящих переговорах по Украине в Стамбуле.

По словам Коца, Зорин зарекомендовал себя как опытный переговорщик, успешно урегулировавший ряд сложных ситуаций, включая конфликты между группировками в Сирии. Кроме того, генерал-лейтенант сыграл ключевую роль в сдаче гарнизона «Азовстали», где после начала специальной военной операции сдались около двух тысяч украинских военнослужащих.

Коц отметил, что участие Зорина в делегации подчеркивает серьёзность намерений российской стороны.

Напомним, что осада комплекса «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года завершилась капитуляцией украинских сил, после того как российские войска отказались от штурма и блокировали предприятие.

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Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, делегаты уже прибыли в Турцию. От Украины приедут глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

Марина Фещенко
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