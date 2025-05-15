Трамп – о том, что Путин не поехал в Стамбул: Зачем ему ехать, если я не поеду?
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп не удивился тому, что российский лидер не поехал на переговоры с Украиной 15 мая в Стамбул.
«Я и не ожидал этого (что Владимир Путин приедет в Стамбул 15 мая — Прим. Life.ru). Я сказал: «Зачем ему ехать, если я не приеду?». Я не собирался ехать туда. Не планировал это. Я сказал, что думаю, что Путин туда не поедет. Это оказалось правдой. Наши люди есть там», — отметил Трамп.
При этом американский лидер заявил о готовности приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по Украине, если это будет необходимо.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, делегаты уже прибыли в Турцию. От Украины приедут глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров. Сам Зеленский тем временем собирается в Анкару на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом.