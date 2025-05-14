Цирк вместо дипломатии: Кто на самом деле и зачем срывает переговоры в Стамбуле Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему глава киевского режима Владимир Зеленский делает вид, что ему нужны переговоры и зачем в Стамбул едут представители США. 14 мая, 13:28 Составы российской и украинской делегаций пока не раскрыты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Российская делегация в Стамбуле будет ждать украинскую сторону, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Кремль по-прежнему не раскрывает состав российской делегации. Ранее в телеграм-каналах СМИ появилась неподтверждённая информация о том, что возглавит делегацию глава МИД Сергей Лавров, а в состав войдёт помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Некоторые СМИ потом удалили запись, что заставило многих экспертов поспорить: была ли это «деза» или «фальстарт».

В любом случае нет смысла пока раскрывать карты. Пусть будет интрига. Тем более что преждевременное раскрытие карт даст возможность Владимиру Зеленскому истерить на тему: я ждал Путина, а мне прислали не пойми кого?

Цирк «просроченного президента»

Напомню, ранее Зеленский в ультимативной форме заявил, что будет встречаться только с российским президентом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается ставить ультиматумы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

— Я буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично, — написал Зеленский в телеграм-канале.

Впрочем, Зеленский уже истерит — то ли как актёр ломает комедию, то ли от постоянного потребления веществ и впрямь сошёл с ума.

— Если Путин не приедет — это его полное поражение, — заявил он в интервью французской газете Libération.

Действительно, цирк какой-то! Это так Зеленский в присущей манере циркового артиста интерпретирует слова российского президента о готовности возобновить переговоры в Стамбуле.

Возобновление стамбульского «трека»

Стоит напомнить, что именно сказал Владимир Путин. А сказал он следующее: Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, без предварительных условий.

Где сказано про то, что Путин приедет лично? И про то, что он намерен встречаться с Зеленским? Не по Сеньке шапка!

И да. В словах Путина ключевое — «возобновление». Разве президенты или хотя бы министры встречались в Стамбуле в 2022-м? Нет. Тогда встречались рабочие группы. И им, к слову, удалось выйти на определённые соглашения. Насколько эти соглашения были адекватны тому моменту и почему Запад так легко их смог торпедировать — отдельный вопрос. Но, так или иначе, их удалось достигнуть. Без встреч на высшем уровне. Без пафоса. А главное — без цирка.

Потому что тогда была дипломатия. А сейчас — пиар!

И хочется, и колется, и Трамп не велит

Зеленскому выгодно продолжение конфликта, но при этом очень нужно показать, что он хочет мира. Тем более что отвергнуть инициативы российского лидера он не может — их уже одобрил президент США, заявивший, что Украина должна сейчас же согласиться на предложенное президентом России.

Зеленский пытается показать Трампу, что якобы стремится к миру. Фото © ТАСС / Zuma

По его словам, на встрече в Стамбуле Москва и Киев смогут определить, возможно ли заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта, в противном случае Европа и США будут знать, «на чём всё держится», и смогут «действовать соответственно».

Трамп цепляется за инициативу Путина как за одну из последних соломинок. Конечно, можно сказать, что их было уже много и все вроде как последние. Трамп и его окружение неоднократно ставили «дедлайны», по истечении которых грозились выйти из переговоров, но этого в итоге не происходило. Сколько в реальности администрация США готова тянуть резину, уже непонятно, однако очевидно, что Трампу очень не хотелось бы признавать тщетность своих усилий и он продолжает делать вид, что договориться реально, хотя, полагаю, сам в это давно не верит.

Как бы то ни было, Трамп своё слово сказал в весьма недвусмысленной форме, и обращено оно к Киеву, так что Зеленскому тут отказываться не с руки. Однако Зеленский не был бы Зеленским, если бы не попытался обратить «зраду» в «перемогу» и перевернуть ситуацию с ног на голову — так, чтобы переговоры сорвать, но чтобы всё выглядело так, что он в этом не виноват, а виновата Россия, которая, по его сомнению, на самом деле переговоров не хочет.

Отсюда и ультиматумы в стиле: а подайте мне Путина — хотя Зеленский прекрасно понимает, что Путин не будет с ним говорить.

Ну, и далее — выдвижение новых требований уже по сути переговоров: в уже упомянутом интервью Libération Зеленский утверждает, что на переговорах в Стамбуле будет требовать от Москвы прекращения огня и обмена всех пленных.

Слова Путина про «без предварительных условий» он, очевидно, снова пропускает мимо ушей.

При этом Зеленский отмечает, что и Москва, и Киев друг другу не доверяют, поэтому на переговорах нужны посредники.

Тут уже я отмечу, что в прошлый раз в Стамбуле никаких «посредников» не было — и тогда удалось выйти на определённые договорённости. Как только появились «посредники» — с ними появилось и «давайте просто воевать».

Киев пытается сорвать переговоры

Очевидно, Зеленский и тут создаёт почву для срыва переговоров. Пытаясь затащить на них неких посредников» (известно — каких), которые, мягко говоря, объективно стороной не являются и чьё присутствие всё испортит, если даже это «всё» вообще будет. Эдакая подстраховка на случай, если Киеву всё же придётся вступить в переговоры, чего тот категорически не хочет, вот и мечется.

К слову, один из тех, кого Зеленский хотел бы видеть в качестве посредников, — новоиспечённый канцлер ФРГ Фридрих Мерц — открытым текстом заявил, что тот зря согласился на переговоры в Стамбуле и «пошёл на поводу у Путина».

У Путина? Или у Трампа, который потребовал принять приглашение, чтобы продлить иллюзию возможности урегулирования, которую американский лидер продолжает продвигать?

А хотят ли договариваться американцы?

Тут, впрочем, создаётся ощущение, что на конструктив не настроена и американская сторона. Иначе зачем спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог выдвигают требования.

Стив Уиткофф продвигает так называемый план Трампа. Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon

Первый заявил, что основные вопросы, которые Москве и Киеву нужно обсудить на переговорах, — это судьба Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Запорожской атомной электростанции, а также доступ Украины к Днепру и выход к Чёрному морю.

Напомню, это в точности повторяет то, о чём ранее писало Рейтер, представляя как «план Трампа» набор неприемлемых для России условий: заморозка по ЛБС и отказ от освобождения территорий, передача под управление США ЗАЭС и Каховской ГЭС, а также открытие Киеву выхода к морю в устье Днепра, легитимизирующее присутствие НАТО в Очакове и обнуляющее усилия по демилитаризации киевского режима.

А Келлог на днях заявил, что «миротворцы» Франции, Британии, Германии и Польши могут быть размещены к западу от Днепра после конфликта, что для нас также неприемлемо, и о чём американцы прекрасно знают. Кроме того, он снова пригрозил «значительными и наиболее жёсткими» санкциями США против России в случае отсутствия прогресса в переговорах.

В итоге непонятно, кто и — главное — зачем едет в Стамбул. Зеленский уже готовит «пути к отступлению» и переориентируется на Анкару — ради встречи с президентом Турции Эрдоганом. Ну, а американцы ничего никому не обещали, просто дали понять, что сам Трамп и его госсекретарь Марко Рубио, если что, будут рядом и готовы приехать, если будет нужно.

Складывается впечатление, что и Киев, и Вашингтон в реальных переговорах, на которых им не удастся продавить своё (а это они уже поняли), не заинтересованы и ищут способ, как переложить ответственность за срыв на Россию.

Впрочем, нам тоже выгодно, чтобы ничего в итоге не состоялось, ибо на наши условия они не согласны, а мы не согласны — на их. Толочь воду в ступе в принципе нет никакого смысла. Но наше дело — обязательно предложить…

Авторы Дмитрий Родионов