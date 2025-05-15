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15 мая, 09:13

В США рассекретили странный приказ Зеленского для украинских переговорщиков в Стамбуле

WSJ: Украина будет говорить только о перемирии на переговорах в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © Міністерство оборони України

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © Міністерство оборони України

Украинская сторона хочет обсудить с российской делегацией лишь один вопрос в ходе переговоров в Стамбуле — возможное прекращение огня. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

По информации издания, Украину на переговорах в Стамбуле интересует лишь прекращение огня без предварительных условий, которое предложила администрация США.

«Они (чиновники. — Прим. Life.ru) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий», — сказано в публикации.

Зеленский надел «траурную» вышиванку в день переговоров в Стамбуле
Зеленский надел «траурную» вышиванку в день переговоров в Стамбуле

Напомним, что сегодня, 15 мая, в Стамбуле планируется провести переговоры между Россией и Украиной. Делегацию из РФ на них возглавит помощник президента Мединский. Украину будут представлять министр обороны Умеров и глава офиса Зеленского Ермак. Утром в сторону Турции вылетел самолёт главы киевского режима Владимира Зеленского. Борт направляется в Анкару из Польши.

Владимир Озеров
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