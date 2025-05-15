В США рассекретили странный приказ Зеленского для украинских переговорщиков в Стамбуле

Украинская сторона хочет обсудить с российской делегацией лишь один вопрос в ходе переговоров в Стамбуле — возможное прекращение огня. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

По информации издания, Украину на переговорах в Стамбуле интересует лишь прекращение огня без предварительных условий, которое предложила администрация США.