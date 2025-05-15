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Регион
15 мая, 16:43

Журналисты до сих пор остаются у дворца в Стамбуле, где ожидались переговоры

Журналисты в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Журналисты в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле, где сегодня должны были пройти переговоры российской и украинской делегаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Напомним, что переговоры должны были начаться сегодня во второй половине дня в Стамбуле. Российская делегация была на месте с самого утра, однако украинские коллеги так и не явились. Недавно по ситуации высказался Владимир Зеленский, заявив, что делегация Незалежной будет в Стамбуле только 16 мая.

Юрий Лысенко
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