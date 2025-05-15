Life.ru публикует видео с полным заявлением Мединского по переговорам с Украиной
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле выступил с заявлением после переноса времени начала встречи. Life.ru публикует видео полного выступления политика перед журналистами.
Выступление Мединского. Видео © Life.ru
«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — отметил он.
Мединский добавил, что российская делегация настроена на конструктивное общение с украинской стороной. Он также подчеркнул, что Москву устроит только долгосрочный и прочный мир по итогам встречи с обязательным устранением базовых причин возникновения конфликта.
Напомним, на 15 мая назначены переговоры представителей РФ и Украины Стамбуле. Несколько минут назад закончилось выступление главы делегации России, помощника президента Владимира Мединского. К слову, начало переговоров уже переносилось, так как Владимир Зеленский сначала решил провести беседу с турецким лидером в Анкаре и заявил, что не пойдёт ни на какие уступки РФ. В частности киевский политик снова назвал Крым «украинским».