Life.ru публикует видео с полным заявлением Мединского по переговорам с Украиной

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле выступил с заявлением после переноса времени начала встречи. Life.ru публикует видео полного выступления политика перед журналистами.

Выступление Мединского. Видео © Life.ru

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — отметил он.

Мединский добавил, что российская делегация настроена на конструктивное общение с украинской стороной. Он также подчеркнул, что Москву устроит только долгосрочный и прочный мир по итогам встречи с обязательным устранением базовых причин возникновения конфликта.