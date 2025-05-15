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Регион
15 мая, 14:27

Наркофюрер в истерике: В Ирландии оценили грубые слова Зеленского о переговорах

Журналист Боуз: У Зеленского случилась истерика на фоне переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

У Владимира Зеленского случилась истерика на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом в личной соцсети написал журналист Чей Боуз, комментируя заявление киевского главаря, о том что Москва направила в Турцию «бутафорную» делегацию.

«Наркофюрер [Зеленский] устроил истерику в Турции. Президент [России Владимир] Путин предложил сторонам встретиться в Турции. Он не говорил, что будет там присутствовать. Это очередная сфабрикованная реальность западных СМИ и их марионеток в Киеве»,cказано в посте публициста.

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Напомним, прямые переговоры России и Украины планируются сегодня в Стамбуле во второй половине дня. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В составе также замминистра иностранных дел Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Костюков и заместитель министра обороны Фомин. В Турцию прибыл и Владимир Зеленский и сходу выразил неудовольствие российской делегацией, назвав её «бутафорной». Он обосновал свои слова тем, что от Украины якобы прилетели более высокостатусные переговорщики.

Юрий Лысенко
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