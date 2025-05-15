«Любыми способами»: В Раде раскрыли план Зеленского по переговорам России и Украины в Стамбуле
Нардеп Дмитрук: Зеленский будет пытаться сорвать переговоры в Стамбуле
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Владимир Зеленский попытается сорвать переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил нардеп Рады Артём Дмитрук, комментируя заявление киевского лидера о том, что Москва отправила в Турцию «бутафорную» делегацию.
«Зеленский любыми способами пытается сорвать переговоры. Все, кто по-настоящему стремится к прекращению конфликта, должны понять: главная проблема — это Зеленский. Пока этот фактор не будет устранён, любые усилия — бесполезны! Зеленский — это война!» — написал он.
Напомним, сегодня в Стамбуле должны пройти переговоры России и Украины. Известно, что делегацию РФ, как и в 2022 году, будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский, также в неё вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Владимир Зеленский тоже прилетел сегодня в Турцию и назвал команду российских переговорщиков «бутафорной».