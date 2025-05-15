«Любыми способами»: В Раде раскрыли план Зеленского по переговорам России и Украины в Стамбуле

Владимир Зеленский попытается сорвать переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил нардеп Рады Артём Дмитрук, комментируя заявление киевского лидера о том, что Москва отправила в Турцию «бутафорную» делегацию.

«Зеленский любыми способами пытается сорвать переговоры. Все, кто по-настоящему стремится к прекращению конфликта, должны понять: главная проблема — это Зеленский. Пока этот фактор не будет устранён, любые усилия — бесполезны! Зеленский — это война!» — написал он.