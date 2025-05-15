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15 мая, 13:00

В МИД РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Мирошник: Для встречи лидеров по Украине нужно выработать единый документ

Родион Мирошник. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Родион Мирошник. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Встреча лидеров России и Украины по вопросу завершения конфликта в Незалежной может состояться только после того, как в ходе переговоров будет выработан единый документ. Об этом в ходе брифинга в Бишкеке заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник подробно объяснил процедуру подготовки таких соглашений: сначала экспертные группы разрабатывают проекты документов, затем стороны в ходе сложных переговоров ищут компромиссные формулировки, и только после достижения принципиального согласия по всем пунктам может идти речь о встрече лидеров для окончательного подписания.

«Когда эта титаническая работа заканчивается, получается единый документ», — подчеркнул дипломат.

Особое внимание было уделено вопросу о возможном участии президента России Владимира Путина в переговорах в Турции. Мирошник однозначно заявил, что в текущих условиях, при отсутствии подготовленного документа, участие российского лидера в таком формате невозможно.

«Актуального документа нет на сегодняшний день. Поэтому о каком присутствии лидеров стран, приезжающих на подписание документа, могла идти речь? Просто ни о каком», — подытожил представитель МИД.

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В Кремле ответили на вопрос о начале переговоров с Киевом в Стамбуле

Напомним, сегодня должны состояться переговоры России и Украины в Стамбуле. Делегацию от РФ, как и в 2022 году, возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме него в состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Все члены делегации были утверждены лично Владимиром Путиным. Сообщалось, что в Стамбул частично прибыли и американские делегаты. Таким образом все ждут представителей Незалежной, вот только далеко не факт, что они явятся.

Юрий Лысенко
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