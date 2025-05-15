В МИД РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча лидеров России и Украины по вопросу завершения конфликта в Незалежной может состояться только после того, как в ходе переговоров будет выработан единый документ. Об этом в ходе брифинга в Бишкеке заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник подробно объяснил процедуру подготовки таких соглашений: сначала экспертные группы разрабатывают проекты документов, затем стороны в ходе сложных переговоров ищут компромиссные формулировки, и только после достижения принципиального согласия по всем пунктам может идти речь о встрече лидеров для окончательного подписания.

«Когда эта титаническая работа заканчивается, получается единый документ», — подчеркнул дипломат.

Особое внимание было уделено вопросу о возможном участии президента России Владимира Путина в переговорах в Турции. Мирошник однозначно заявил, что в текущих условиях, при отсутствии подготовленного документа, участие российского лидера в таком формате невозможно.