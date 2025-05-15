В МИД РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Мирошник: Для встречи лидеров по Украине нужно выработать единый документ
Родион Мирошник. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Встреча лидеров России и Украины по вопросу завершения конфликта в Незалежной может состояться только после того, как в ходе переговоров будет выработан единый документ. Об этом в ходе брифинга в Бишкеке заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник подробно объяснил процедуру подготовки таких соглашений: сначала экспертные группы разрабатывают проекты документов, затем стороны в ходе сложных переговоров ищут компромиссные формулировки, и только после достижения принципиального согласия по всем пунктам может идти речь о встрече лидеров для окончательного подписания.
«Когда эта титаническая работа заканчивается, получается единый документ», — подчеркнул дипломат.
Особое внимание было уделено вопросу о возможном участии президента России Владимира Путина в переговорах в Турции. Мирошник однозначно заявил, что в текущих условиях, при отсутствии подготовленного документа, участие российского лидера в таком формате невозможно.
«Актуального документа нет на сегодняшний день. Поэтому о каком присутствии лидеров стран, приезжающих на подписание документа, могла идти речь? Просто ни о каком», — подытожил представитель МИД.
Напомним, сегодня должны состояться переговоры России и Украины в Стамбуле. Делегацию от РФ, как и в 2022 году, возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме него в состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Все члены делегации были утверждены лично Владимиром Путиным. Сообщалось, что в Стамбул частично прибыли и американские делегаты. Таким образом все ждут представителей Незалежной, вот только далеко не факт, что они явятся.